Політика

Греція припиняє обслуговування радянських ЗРК і передасть їх Україні, – ЗМІ

25 Серпня 2023 15:06
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греція, зброя

Грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, які стоять на озброєнні армії країни.

Про це повідомляє Pronews.gr з посиланням на “надсекретний документ”, який просочився через парламент.

Як стверджує видання, в ньому йдеться, що Афіни більше не закупатимуть запчастини та комплектуючі для ЗРК Тор-М1 і Оса-АКМ.

Через це вказані комплекси можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки наявних запчастин вистачить лише на кілька місяців внаслідок їхньої невеликої кількості та відмови уряду виконувати чинний контракт.

Загалом на озброєнні грецької армії і ВПС перебуває 21 самохідний ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби 10-12 км.

Контракт на подальшу підтримку систем у наступні роки складає понад 102 млн євро. У матеріалі стверджується, що “швидше за все” ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є “суто політичним”.


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