Греція підтримала гарантію безпеки для України

Греція приєдналася до Спільної декларації G7 на підтримку України та стала 14-ою державою, яка підтримала гарантії безпеки для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО”, – йдеться в повідомленні Зеленського в Telegram-каналі.