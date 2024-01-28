Політика

Греція надасть Україні пакет озброєнь

28 Січня 2024 16:20
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зброя, греція

Уряд Греції схвалив передачу Україні застарілих систем озброєння, повідомило грецьке видання Kathimerini.

Міноборони доручено забезпечити відправку в Україну озброєння, яке більше не використовується грецькою армією. Зміст пакета допомоги не розкривається. На озброєнні Греції перебувають, зокрема, радянські системи ППО “Тор”, “Оса”, С-300, зенітні установки ЗУ-23-2.

Напередодні державний департамент США схвалив продаж Греції сучасних винищувачів F-35 на суму 8,6 млрд доларів. Греція може отримати 20 винищувачів, 42 двигуни до них, а також системи наведення і запасні частини. Рішення Держдепу протягом 30 днів має схвалити Конгрес.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен у листі до прем’єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса закликав передати або продати Україні зброю в обмін на додаткову допомогу від Вашингтона на 200 млн доларів.


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