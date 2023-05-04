ГПУ повторно заарештувала корпоративні права підприємств Котвицького та Фукса

Офіс Генпрокурора повторно заарештував корпоративні права підприємств екс-нардепа Ігоря Котвицького та підприємця Павла Фукса, який 2021 року потрапив під санкції РНБО.

Корпоративні права передано до АРМА.

Мова про НАК “Надра України”. За даними слідства, через низку угод із власності компанії вивели майно на “десятки мільйонів гривень”.

Арешт на корпоративні права був накладений у квітні 2023 року, але рішенням суду від 3 травня 2023 року арешт корпоративних прав ПрАТ «Укрнафтобуріння» скасовано.