Суспільство

Готували удари по підрозділах Генштабу: СБУ затримала агентів ФСБ

27 Березня 2024 11:12
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сбу, фсб
Затримання зловмисників / СБУ

В результаті спецоперації Служба безпеки України здійснила затримання  агентів ФСБ, які планували підготовку атак готувала по Київській телевежі та підрозділах Генерального штабу Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У результаті спецоперації у Києві та в Одесі затримано двох агентів ФСБ. Вони готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах. У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ», – ідеться у повідомленні.

Спочатку зловмисники намагались виявити місця базування українських військ, а потім направити загарбникам відповідні координати для коригування повітряних атак.

Для прихованого збору розвідданих один з російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.

Інший фігурант – збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року.

Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.

За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для прийняття рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.

Співробітники СБУ своєчасно викрили розвідувальну активність російських агентів і поетапно задокументували її. Також було вжито заходів для убезпечення місць базування Сил оборони та посилено захист критичної інфраструктури.

На завершальному етапі спецоперації обох зловмисників було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за потенційними «цілями» для окупантів.

За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин.

Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Обидва агенти діяли окремо один від одного і отримували з Росії грошову винагороду за співпрацю на користь країни-агресора.

Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та банківські картки, на які надходили російські кошти.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.


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