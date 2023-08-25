Суспільство

Голову ДСНС звільнено після внутрішньої перевірки

25 Серпня 2023 12:42
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дснс

Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука. 

Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення”. 

Голова МВС додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.


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