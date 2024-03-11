Головою МКС стала суддя, яка видала ордер на арешт Путіна

У понеділок, 11 березня, судді Міжнародного кримінального суду на пленарному засіданні обрали Томоко Акане головою суду.

Про це повідомляє пресслужба МКС.

При цьому суддю Росаріо Сальваторе Айтала було обрано першим віцепрезидентом, а суддю Рейне Алапіні-Ганса — було обрано другою віцепрезиденткою. Членів президії обирають строком на три роки, рішення про їхні призначення вже набуло чинності.

Акане наголосила, що для неї велика честь стати главою МКС.

«У цей непростий для суду час потрібне стабільне, співпрацююче і єдине керівництво. Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами суду, захистом і представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також приділятиму пріоритетну увагу безпеці та благополуччю персоналу суду», — заявила вона.