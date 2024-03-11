Суспільство

Головнокомандувач ЗСУ запропонував Зеленському збільшити виплати військовим 

11 Березня 2024 07:30
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виплати, сирський, зсу
Олександр Сирський / Getty Images

Військовослужбовцям на передових позиціях фронту можуть подвоїти виплату “бойових”. З такою пропозицією виступив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це в інтерв’ю виданню Telegraf повідомив народний депутат від фракції “Слуга народу” Руслан Горбенко.

“Вони (військові — ред.) хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати”, — розповів Горбенко.

Знайти кошти в бюджеті на таку індексацію, на думку нардепа, можливо шляхом звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати. Нардеп каже, що краще зарплати тих, хто не бажає воювати, спрямувати на мотивацію для тих, хто на передовій хоче боронити країну.


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