Головнокомандувач ЗСУ запропонував Зеленському збільшити виплати військовим 

Військовослужбовцям на передових позиціях фронту можуть подвоїти виплату “бойових”. З такою пропозицією виступив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це в інтерв’ю виданню Telegraf повідомив народний депутат від фракції “Слуга народу” Руслан Горбенко.

“Вони (військові — ред.) хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати”, — розповів Горбенко.

Знайти кошти в бюджеті на таку індексацію, на думку нардепа, можливо шляхом звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати. Нардеп каже, що краще зарплати тих, хто не бажає воювати, спрямувати на мотивацію для тих, хто на передовій хоче боронити країну.