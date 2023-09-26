Головна ціль дронів України – російські підприємства ВПК, – Буданов

Однією з головних цілей атак українських дронів стали підприємства російського військово-промислового комплексу (ВПК), що працюють на ракетобудування.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю NV.

Він зазначив, що третина російських заводів, зайнятих у цій сфері, розташована якраз у європейській частині Росії, тобто, досяжна для безпілотників.

Серед атакованих останнім часом підприємств Буданов назвав Брянський завод «Кремний ЭЛ», що виробляє електронне обладнання для ракет (по ньому дрони били вже кілька разів), а також Редкінський дослідний завод у Тверській області, де виробляють компоненти ракетного палива (по ньому дрони вдарили 13 вересня).

Буданов зазначив: якщо подивитися на всі російські об’єкти, «схильні до якогось невідомого впливу», то можна побачити, що всі вони працюють на ВПК Росії.

«Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об’єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння», — сказав глава ГУР.