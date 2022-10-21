Голова Пентагону Остін провів переговори з Шойгу

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні переговори з керівником Пентагону Ллойдом Остіном, повідомили у російському військовому відомстві. У Telegram-каналі міністерства зазначили, що сторони обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, зокрема, війну в Україні.

“21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори Міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу та міністра оборони США Ллойда Остіна. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні”, — повідомили у міністерстві.