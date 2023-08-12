Хлопчик з Коломиї став 500-ю дитиною, яку вбила росія

500 дітей загинули та 1097 отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

“1597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській –118, Запорізькій – 99, Миколаївській 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67”, – йдеться у повідомленні.

11 серпня внаслідок ворожого ракетного обстрілу Коломийського району Івано-Франківської області загинув 8-річний хлопчик.