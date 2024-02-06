Глава євродипломатії Боррель приїхав до Києва

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибув з офіційним візитом до Києва.
“Повернувся до Києва з моїм четвертим візитом від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС – з військового боку, з фінансового боку з Ukraine Facility, а також на шляху реформ ЄС”, – написав він у X (Twitter).
Європейська служба зовнішніх зв’язків зазначає, що Боррель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, прем’єром Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим.
Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia’s full scale invasion.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2024
Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine – on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv