Політика

Глава євродипломатії Боррель приїхав до Києва

6 Лютого 2024 11:51
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Євросоюз, боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель виходить з потягу на вокзалі у Києві / Фото з соцмережі Х Бореля

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибув з офіційним візитом до Києва.

“Повернувся до Києва з моїм четвертим візитом від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС – з військового боку, з фінансового боку з Ukraine Facility, а також на шляху реформ ЄС”, – написав він у X (Twitter).

Європейська служба зовнішніх зв’язків зазначає, що Боррель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, прем’єром Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим.


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