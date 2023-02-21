Глава МЗС Словаччини – Орбану: “Йди на х*й”

ЗМІ повідомляють, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, яка грає на руку президенту Росії Володимиру Путіну.

Глава словацького відомства заявив, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни вторглися до країни та вбивають українців.

Він наголосив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву – лише Угорщина тримається осторонь.

Качер зазначив, що позиція прем’єр-міністра Угорщини про те, що “це не наша війна”, є морально неприйнятною.

“На вихідних їхній карпатський пророк розголошував про те, що це не наша війна. Це “просто військовий конфлікт між двома слов’янськими державами”. Треба було дати їм спокій, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб’ють українців. Нехай вони не хвилюються”. Як огидно. Як шкода. Як не по-християнськи. Святий Мартін Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн”, – заявив глава МЗС Словаччини.

Качер зазначив, що в одному згоден із “ціми карпатськими колабораціоністами російських агресорів”.

“Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відкладає світ. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм і “зелених чоловічків”. Вони не були росіянами, а якщо й були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Як тільки росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі та поїдуть додому, в той же час інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто”, – наголосив Качер.

За його словами, Словаччина є частиною розвиненого світу, тому він “не хоче, щоб ми “робили як Орбан”.

“Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших у Карпатському басейні та високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є лише одне послання”, – зазначив словацький дипломат і додав лайку російською мовою: “Йди х* й”.