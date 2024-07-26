Гідрометцентр попередив про спеку на вихідні

У суботу, 27 липня, в Україні без опадів, лише вдень у північній частині країни місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні України до 23°; вдень 27-32°, у західних областях 24-29°; на високогір’ї Карпат уночі 7-12°, вдень 19-24°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

У неділю, 28 липня, в Україні без опадів, лише на заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 28-33°, у більшості південних і східних областей місцями сильна спека 35-36°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 30-32°.