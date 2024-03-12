 Георгієва вдруге стала головою МВФ

Міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем поінформував, що глави фінансових відомств Європейського Союзу підтримують призначення Кристаліни Георгієвої на другий п’ятирічний термін на посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це Ван Петенгем заявив у коментарі журналістам, передає Bloomberg, пише Суспільне.

За його словами, підтримка була одностайною серед країн-членів ЄС.

“Минулої п’ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські країни-члени фактично висловили таку підтримку”, — сказав міністр.

Поточний п’ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні цього року. Рішення виглядало ймовірним після того, як фінансові керівники двох найбільших економік ЄС — Німеччини та Франції — висловили свою підтримку.

“Я думаю, що Крісталіна продемонструвала сильне лідерство в останні кілька років, особливо під час безпрецедентних криз, і що вона також надавала підтримку всім членам”, — додав Ван Петегем.

Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 людей, яких обирають країни-члени. Європейці зазвичай обирають главу МВФ, а США можуть вирішувати, хто очолить Світовий банк. Обидві установи базуються у Вашингтоні.