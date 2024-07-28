Політика

Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар по нафтобазі в Курській області
28 Липня 2024 12:15
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бпла, росія
Пожежа на нафтобазі “Польова” після удару Сил оборони України / Фото із соцмереж

Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі «Польова», що в Курській області рф. Про це заявили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога.

“В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами”, – йдеться у повідомленні ГШ у Facebook.

Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб збройних сил рф.

“Завдання, в рамках єдиного замислу, виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими сил оборони”, – зазначили в Генштабі.

Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.


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