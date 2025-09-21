Генштаб: ЗСУ стримують росіян під Покровськом і Новопавлівкою

Сили оборони України продовжують утримувати рубежі на ключових ділянках фронту. Станом на 16:00 21 вересня Генштаб повідомляє про 82 бойові зіткнення.

Найгарячіше — на Покровському напрямку, де протягом доби зафіксовано 28 атак росіян у районах кількох населених пунктів. На Новопавлівському ворог 12 разів намагався просунутися, однак українські захисники тримають оборону.

На Куп’янському напрямку ЗСУ успішно відбили шість атак поблизу Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська. На Південно-Слобожанському — з початку доби відбито дві ворожі атаки, ще п’ять боїв тривають поблизу Вовчанська та у бік Одрадного.

Генштаб підкреслює: українські воїни зупиняють російський натиск та завдають агресору втрат.