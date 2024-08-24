Генштаб ЗСУ підтвердив ураження військового складу під Воронежем

Сили оборони України успішно уразили польовий склад боєприпасів угруповання військ «Захід» російських окупантів в районі Острогожська Воронезької області. Зафіксовано щонайменше три вибухи та подальшу вторинну детонацію.

Про це вопідомили в Генштабі ЗСУ.

“Завдання виконано силами і засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Результати вогневого ураження уточнюються”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Воронезькій області РФ після атаки безпілотників почалася «детонація вибухонебезпечних об’єктів». Про це заявив губернатор регіону Олександр Гусєв. Було введено режим НС у трьох селищах в Острогозькому районі, звідти евакуйовано 200 осіб.