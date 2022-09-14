Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат російських військ

За добу Сили оборони знищили два літака, два гелікоптера і чотири безпілотника російсько-фашистської армії.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53650 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2180 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4665 (+3) од,
- артилерійських систем – 1290 (+11) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 167 (+2) од,
- літаків – 246 (+2) од,
- гелікоптерів – 215 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),
- крилаті ракети ‒ 233 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 120 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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