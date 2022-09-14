Політика

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат російських військ За добу Сили оборони знищили два літака, два гелікоптера і чотири безпілотника російсько-фашистської армії. За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 53650 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2180 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4665 (+3) од,

артилерійських систем – 1290 (+11) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 167 (+2) од,

літаків – 246 (+2) од,

гелікоптерів – 215 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),

крилаті ракети ‒ 233 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 120 (+3). Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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