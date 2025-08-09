Генштаб: від початку доби зафіксовано 79 бойових зіткнень

Станом на 16:00 9 серпня українські військові відбивають масовані атаки російських окупантів на кількох напрямках фронту, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог обстрілює прикордонні населені пункти з території рф. Під вогнем опинилися Архипівка на Чернігівщині; Середина-Буда, Гірки, Чуйківка, Василівка, Білокопитове, Олександрівка, Новодмитрівка на Сумщині; Леміщине на Харківщині.

Найгарячіше — на Покровському напрямку, де від початку доби зафіксовано 26 атак. Сили оборони відбили 24 штурми, ще два бої тривають. На Новопавлівському напрямку — 14 атак, чотири бої досі в процесі.

Також ворог активно діє на Лиманському (шість атак, два бої тривають), Північно- та Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Російська армія активно застосовує авіацію — лише на північних рубежах було скинуто п’ять керованих бомб. Авіаударів зазнали, зокрема, Костянтинівка на Запоріжжі та Львове на Херсонщині.