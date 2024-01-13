Політика

Генштаб повідомив про складну обстановку на сході країни

13 Січня 2024 19:18
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генштаб

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 32 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки
противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобах, 4 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 станції РЕБ противника.


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