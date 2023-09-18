Суспільство

Генштаб оновив втрати РФ

18 Вересня 2023 08:23
читать на русском →
війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 272940 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4623 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 8834 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 6027 (+24) од.,
  • РСЗВ – 776 од.,
  • засоби ППО – 525 (+2) од.,
  • літаків – 315 од.,
  • вертольотів – 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27) од.,
  • крилаті ракети – 1462 (+7) од.,
  • кораблі/катери – 20 од.,
  • підводні човни – 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34) од.,
  • спеціальна техніка – 901 (+5).

Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Вересня 2023 08:34

Сили ППО знищили 18 “шахедів” та 17 крилатих ракет
18 Вересня 2023 07:22

Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень, – Генштаб
18 Вересня 2023 07:07

Ми не повинні давати Путіну перепочинок, – Зеленський
18 Вересня 2023 06:56

Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов
18 Вересня 2023 06:43

Магучіх з рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
усі думки