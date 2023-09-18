Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 272940 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4623 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 8834 (+6) од.,
- артилерійських систем – 6027 (+24) од.,
- РСЗВ – 776 од.,
- засоби ППО – 525 (+2) од.,
- літаків – 315 од.,
- вертольотів – 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27) од.,
- крилаті ракети – 1462 (+7) од.,
- кораблі/катери – 20 од.,
- підводні човни – 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34) од.,
- спеціальна техніка – 901 (+5).