Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали: