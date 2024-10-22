Кримінал

Генпрокурор Костін подав у відставку
22 Жовтня 2024 17:24
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кадри, прокуратура
Генпрокурор Андрій Костін / Фото: X/AndriyKostinUa

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, відповідна заява Костіна опублікована у соцмережах прокуратури.

“Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора”, – йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалено на фоні скандалів, пов’язаних із зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам.

Все почалося 4 жовтня коли правоохоронці викрили керівницю МСЕК у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу – голову обласного Пенсійного фонду – на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

16 жовтня головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав, що у Хмельницькій області 49 прокурорів, ймовірно, отримали інвалідність другої групи за рішенням голови обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, яка перебуває під слідством.

В Офісі генпрокурора відреагували й заявили, що генпрокурор Андрій Костін призначив службове розслідування, яке охопить всі органи прокуратури.


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