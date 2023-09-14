Генеральний секретар ООН планує обговорити “зернову угоду” з Зеленським, Ердоганом та Лавровим

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив про готовність робити все можливе для відновлення чорноморської “зернової ініціативи” та має намір обговорити це питання з усіма сторонами угоди на полях генасамблеї.

Про це він сказав на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

“Наступного тижня я прийматиму президента Зеленського, президента Ердогана , міністра Лаврова. І, безумовно, це питання обговорюватиметься”, – ззанчив генсек ООН.

“Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив”, – додав він.

Наступного тижня глави держав і урядів зберуться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Генасамблею.