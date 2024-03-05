Політика

Гейлі відкидає ідею висуватися як незалежна чи безпартійна кандидатка

5 Березня 2024 21:16
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сша, вибори
Ніккі Гейлі / Getty Images

Претендентка на участь у президентських виборах від Республіканської партії США Ніккі Гейлі відкидає ідею висуватися як незалежна чи безпартійна кандидатка в разі висунення експрезидента Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала в інтерв’ю Fox News.

«Я консервативна республіканка, – заявила вона, відповідаючи на запитання про перспективи її участі у виборах. – Я була нею все своє життя, і ви знаєте, проблема в тому, що зараз усі кажуть: якщо ви не підтримуєте Дональда Трампа, то ви демократ. Це жахливо, і це не об’єднує, і це не допоможе нікому перемогти на загальних виборах».

Вона наголосила, що не висуватиметься як незалежний кандидат чи під гаслом «Без ярликів».

«Ми хотіли дати людям право голосу. Сьогодні ми це зробимо, – сказала вона, сподіваючися на підтримку на праймеріз, які заведено називати «супервівторком», оскільки внутрішньопартійні голосування відбудуться одночасно у 15 штатах і одній території. – Боже, благослови Америку, що ми можемо це зробити. А потім підемо далі… Шістнадцять штатів хочуть, щоб їхні голоси були почуті. Давайте дозволимо їхнім голосам бути почутими».

Водночас Гейлі ухилилася від відповіді на запитання, чи підтримає вона Трампа, якщо він переможе на праймеріз у «супервівторок».


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