Спорт

Гаррі Кейн оформив хет-трик у матчі “Баварії” з “Бохумом”

23 Вересня 2023 19:34
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футбол

Форвард мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн зробив хет-трик у матчі проти «Бохума» (7:0) у суботу, збільшивши кількість голів у чемпіонаті до семи та встановивши клубний рекорд за кількістю голів, забитих гравцем у своїх перших п’яти матчах Бундесліги.

Три голи, забиті Кейном, поставили його вище за великих гравців клубу Герда Мюллера, Мірослава Клозе та Маріо Манджукіча, які забили по п’ять разів у своїх перших п’яти іграх.

Баварці, які у середу перемогли “Манчестер Юнайтед” з рахунком 4:3 у першому матчі Ліги чемпіонів, піднялися з 13 очками на перше місце після п’яти ігор Бундесліги. “Байєр” (Леверкузен), мающій у своєму активі 10 пунктів, може приєднатися до них, якщо обіграє “Хайденхайм” у неділю.


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