Техно

“Харківводоканал” отримав два потужні генератори

18 Жовтня 2022 14:58
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КП «Харківводоканал» отримало два генератори потужністю 300 кВт для виробничих потреб від керівництва місії Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Як повідомив сьогодні, 18 жовтня, заступник генерального директора – директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак, генератори встановлять на ключових насосних каналізаційних станціях у двох районах Харкова.

«Ці насосні станції обслуговують понад півмільйона харків’ян, а також промислові об’єкти. Завдяки генераторам, у разі відключення електроенергії через ворожу агресією, ці станції зможуть працювати тривалий час автономно. Таким чином, нам вдасться уникнути не тільки можливих серйозних аварій на каналізаційних мережах, а й техногенних катастроф», – підкреслив Тарас Грущак.

Своєю чергою голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що фонд підтримує Харків і, зокрема, систему водопостачання міста з березня поточного року. За цей час було закуплено та доставлено 60 тонн коагулянтів та 35 тонн рідкого хлору для забезпечення якісною водою мешканців міста.

«Разом з нашими партнерами, органами управління ми працюємо, щоб сім’ї продовжували мати доступ до води та медичних послуг» – наголосив Мурат Шахін.


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