Харківську лікарку з обкладинки Time призначили заступницею голови НСЗУ

Харківську лікарку Ірину Кондратову, яка потрапила на обкладинку Time і в престижний рейтинг ВВС, призначили заступницею голови Національної служби здоров’я України.

Уряд підтримав відповідне подання голови НСЗУ Наталії Гусак, повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Українська лікарка з обкладинки Time. Одна з сотні найвпливовіших жінок світу за версією ВВС у 2022 році…

Відсьогодні – ще й заступник голови НСЗУ. Вважаю, це чудовим підсиленням команди. Щиро вітаю з призначенням! Бажаю успіхів на новій посаді та плідної роботи на благо українських пацієнтів!” – написав Ляшко.

Ірина Кондратова – харківська лікарка, яка очолює Харківський регіональний перинатальний центр, доцентка кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету.

Ірина майже три місяці приймала пологи у підвалі, жила поруч з колегами та пацієнтами, навіть під обстрілами ворога продовжувала надавати медичну допомогу вагітним, каже Ляшко.

У березні 2022 року Девід Бекхем на добу передав їй свій акаунт в Instagram, щоб зібрати гроші на обладнання для немовлят.

А у грудні 2022 року Ірина Кондратова потрапила на обкладинку Time поруч із президентом Володимиром Зеленським та іншими видатними українцями.