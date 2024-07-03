Харківського журналіста Олександра Лапшина знайшли мертвим

Журналіста Олександра Лапшнина з Харкова 29 червня знайшли мертвим. Медійник зник 29 травня за невстановлених обставин та перебував у розшуку.

Інформацію про смерть Олександра Лапшина “Суспільному” підтвердив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“30 травня 2024 року до поліції надійшла заява від родичів Олександра, що він безвісти зник. Поліція почала розслідування. 29 червня до нас надійшла інформація від перехожого, який виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортировки. Звісно, ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка”, — сказав Болвінов.

Офіційно причину смерті визначимо після судово-медичної експертизи, однак, ми маємо підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством.

За даними “Суспільне”, до повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин не працював у ЗМІ. Навесні 2022 року він близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, має кілька публікацій на сайті “Української правди”.