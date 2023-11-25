Харківська поліція попередила водіїв про погіршення погодних умов

Вночі 26 листопада на Харківщині очікуються значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, вдень місцями по області значний дощ з мокрим снігом. 27 листопада можливі хуртовини та снігові замети.

Про це попереджає поліція Харківської області.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також до падіння дерев, пошкоджень ліній електропередач та покрівель.

“Шановні водії, дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, не створюйте аварійних ситуацій. При наближенні до пішохідних переходів знижуйте швидкість. Будьте особливо уважними за кермом та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!” – йдеться у зверненні поліції.