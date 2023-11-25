Кримінал

Харківська поліція попередила водіїв про погіршення погодних умов

25 Листопада 2023 11:50
читать на русском →
негода, пдр

Вночі 26 листопада на Харківщині очікуються значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, вдень місцями по області значний дощ з мокрим снігом. 27 листопада можливі хуртовини та снігові замети.

Про це попереджає поліція Харківської області.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також до падіння дерев, пошкоджень ліній електропередач та покрівель.

“Шановні водії, дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, не створюйте аварійних ситуацій. При наближенні до пішохідних переходів знижуйте швидкість. Будьте особливо уважними за кермом та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!” – йдеться у зверненні поліції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Листопада 2023 11:35

За уточненими даними, українська ППО збила 74 “шахеди”
25 Листопада 2023 12:33

Під Авдіївкою близько десятка росіян здалися в полон
25 Листопада 2023 11:50

Харківська поліція попередила водіїв про погіршення погодних умов
25 Листопада 2023 11:09

ЧФ РФ, наймовірніше, заряжатиметься крилатими ракетами у Новоросійську
25 Листопада 2023 10:49

В Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки