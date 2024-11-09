Харків знов атакован з повітря

Близько 22:00 на Харків скинули авіабомбу. Потужний боєприпас вибухнув у Слобідському районі міста.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, “приліт” прийшовся неподалік багатоповерхівки.

“Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило”, – написав він у Telegram.

Начальник військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що про інформація про постраждалих відсутня.

“Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів”, – зазначив він.

Пізніше стало відомо про одного постраждалого – гостра реакція на стрес.