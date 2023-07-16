Харків вдруге за добу зазнав ракетного удару з боку Росії

Окупанти знов завдали ударів по Харкову. Городяни почули два потужних вибухи.
“Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – повідомиг очільник ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією Харківського міського голови Ігоря Терехова, попередньо влучання відбулися в Основʼянському районі.
Як повідомлялося, сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Шевченківському району міста – постраждав стадіон, дорожнє покриття, автотранспорт та вікна будинків.