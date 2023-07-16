Кримінал

Харків вдруге за добу зазнав ракетного удару з боку Росії

16 Липня 2023 19:11
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ракетний удар

Окупанти знов завдали ударів по Харкову. Городяни почули два потужних вибухи.

“Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – повідомиг очільник ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Харківського міського голови Ігоря Терехова, попередньо влучання відбулися в Основʼянському районі.

Як повідомлялося, сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Шевченківському району міста – постраждав стадіон, дорожнє покриття, автотранспорт та вікна будинків.


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