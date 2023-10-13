Футболіст “Шахтаря” не повернувся до України після матчу Юнацької ліги УЄФА

Футболіст “Шахтаря” U19 Олександр Роспутько не повернувся до України з виїзду на матч Юнацької ліги УЄФА. Цю інформацію виданню “UA-Футбол” підтвердили в донецькому клубі.

У середу, 4 жовтня, команда проводила єврокубковий матч з бельгійським “Антверпеном” та перемогла 2:1. Роспутько провів на полі всі 90 хвилин на позиції центрального захисника.

Інформацію про те, що Роспутько не повернувся з “Шахтарем” до України, розповсюдили українські ЗМІ. Так, видання “Динамоманія” повідомило, що футболіста “раптово не виявилося на борту літака”, яким команда вилітала з Бельгії.

Донеччани підтвердили, що Роспутько дійсно не перебуває в розташуванні “Шахтаря”. Водночас клуб не володіє інформацією про нинішнє місце перебування гравця.

“Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з «Антверпеном». Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак”, — розповіли журналістам.

“Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації. […] Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулися до нього з офіційним листом з вимогою впродовж п’яти днів повернутися в стан команди”.

“Якщо він не повернеться, контракт буде розірвано з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати фінансову компенсацію. […] Будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу та громадянин України, який порушив умови контрактних відносин та положення правил перетину кордону [в умовах воєнного стану]”.