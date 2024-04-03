Функції Комісії з азартних ігор можуть передати Мінцифрі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує розглянути законопроєкт про ліквідацію Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) і передачу повноважень Мінцифрі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Це буде зроблено на основі двох законів: урядового і мого. Тобто буде доопрацьований 9256-д”, – повідомив Железняк.

Йдеться про законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо організації та законопроєкт про проведення азартних ігор та лотерей.

Також в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу онлайн-казино , систему онлайн-моніторингу і інше.

Минулого тижня президент доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання онлайн-казино. Так він відреагував на петицію про обмеження роботи цих платформ, яка за день зібрала 26 тисяч підписів на сайті ОП.

Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. За кілька годин після публікації петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. Підписанти просили внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме: