Економіка

Функції Комісії з азартних ігор можуть передати Мінцифрі

3 Квітня 2024 15:27
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Ілюстративне фото / Pixabay

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує розглянути законопроєкт про ліквідацію Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) і передачу повноважень Мінцифрі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Це буде зроблено на основі двох законів: урядового і мого. Тобто буде доопрацьований 9256-д”, – повідомив Железняк.

Йдеться про законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо організації та законопроєкт про проведення азартних ігор та лотерей.

Також в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу онлайн-казино , систему онлайн-моніторингу і інше.

Минулого тижня президент доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання онлайн-казино. Так він відреагував на петицію про обмеження роботи цих платформ, яка за день зібрала 26 тисяч підписів на сайті ОП.

Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. За кілька годин після публікації петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. Підписанти просили внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

  • на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;
  • заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і т.д.;
  • заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;
  • заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;
  • заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;
  • заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;
  • зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

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