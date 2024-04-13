Політика

FT: ЄС відкидає заклики Києва посилити протиповітряну оборону

13 Квітня 2024 10:27
читать на русском →
допомога, ппо
ЗРК "Патріот. Ілюстративне фото / Фото Getty Images

Європейські столиці відкинули вимоги Києва відправити свої системи протиповітряної оборони на Україну, пише The Financial Times.

Київ давно попереджав, що потребує термінових поставок засобів ППО, щоб захистити себе від російських ракет, націлених на енергетичну інфраструктуру країни.

Цього тижня президент Володимир Зеленський активізував прохання про постачання батарей Patriot американського виробництва, дорікнувши західним партнерам Києва, що вони “закривають очі” на руйнування найбільшої електростанції в столичному регіоні.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що “неможливо уявити”, що західні країни не можуть надати Україні сім додаткових установок Patriot, враховуючи, що в їхньому арсеналі є близько 100 батарей, які вони можуть виділити.

Київ лобіює відправлення в Україну систем ППО, що перебувають у Польщі, Румунії та Іспанії, повідомили Financial Times двоє людей, знайомих із ходом переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив в ефірі українського телебачення, що з союзниками ведуться “активні переговори” про придбання двох Patriot і одного SAMP/T.

Хоча Кулеба не назвав цих союзників, офіційні особи, знайомі з перебігом переговорів, повідомили FT, що Україна веде переговори з Польщею та Іспанією про придбання по одній батареї Patriot, а з Румунією – про франко-італійську систему SAMP/T. “Якби країни, в яких вони перебувають, були готові передати їх нам, це було б питанням тижня, і ми б їх отримали”, – сказав Кулеба.

Наразі Україна має в своєму розпорядженні щонайменше три батареї Patriot і одну батарею SAMP/T, яку вона отримала 2023 року.

“Європейські столиці заявили, що у них немає планів щодо відправки додаткових систем Києву, стверджуючи, що їм необхідно зберігати власний оборонний потенціал”, – стверджується в матеріалі The Financial Times.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Квітня 2024 11:02

Міноборони спростувало інформацію про втрату Богданівки
13 Квітня 2024 12:00

Міненерго: Енергосистема України працює стабільно та збалансовано
13 Квітня 2024 11:40

BBC: Україна може зазнати поразки у 2024 році. Ось як це може виглядати
13 Квітня 2024 10:27

FT: ЄС відкидає заклики Києва посилити протиповітряну оборону
13 Квітня 2024 10:12

Сирський – про обстановку на Східному фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки