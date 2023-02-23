FT: Як Путін вліз до України

Наводимо уривок великої статті у Financial Times, присвяченій роковинам широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

* * *

Приблизно о першій годині ночі 24 лютого минулого року Сергію Лаврову, міністру закордонних справ Росії, надійшов тривожний телефонний дзвінок. Витративши місяці на нарощування сил вторгнення чисельністю понад 100 тис. осіб на кордоні з Україною, Володимир Путін повідомив, що дав добро на початок спецоперації. Рішення застало Лаврова зненацька… Тримати Лаврова в невіданні не було чимось незвичайним для Путіна, який, як правило, концентрував прийняття рішень щодо зовнішньої політики серед жменьки близьких довірених осіб, навіть коли це підривало дипломатичні зусилля Росії. У цьому випадку телефонний дзвінок зробив Лаврова одним з небагатьох людей, які знали про план заздалегідь. Все вище керівництво країни дізналося про ухвалене рішення лише тоді, коли вранці побачили по телебаченню оголошення Путіним «спеціальної військової операції».

Того ж дня (24 лютого 2022 року) кілька десятків олігархів зібралися в Кремлі на зустріч, організовану всього за день до цього, розуміючи, що спецоперація викличе західні санкції, які можуть зруйнувати їхні імперії. «Всі були зовсім спантеличені», — каже людина, яка була присутня на заході. Поки вони чекали, один із олігархів помітив Лаврова, який виходить з іншої зустрічі, і зажадав від нього пояснень щодо того, чому Путін ухвалив таке рішення. Лавров не мав відповіді. Приголомшений олігарх запитав Лаврова, як Путін міг спланувати таку масштабну операцію в такому крихітному колі — настільки, що більшість високопосадовців у Кремлі, російському економічному кабінеті та його бізнес-еліті навіть не вірили, що це можливо. «У нього три радники, – відповів Лавров. — Іван Грозний, Петро Великий та Катерина Велика».

Згідно з планом спецоперації російські війська мали взяти Київ протягом кількох днів у блискучому, порівняно безкровному бліцкризі. Натомість війна виявилася для Росії трясовиною історичних масштабів. Бойові дії в Україні також не наблизили Путіна до його невиразно визначених цілей «демілітаризації» та «денацифікації» Києва. Хоча Росія зараз контролює 17% міжнародно визнаної території України, вона відмовилася від половини земель, які перейшли на її контроль у перші тижні війни, включаючи принизливий відступ з Херсона.

Навіть коли для Путіна стає очевидною величезна ціна спецоперації в Україні, він як ніколи сповнений рішучості довести справу до кінця, кажуть люди, які його знають. За словами нинішніх і колишніх чиновників, коли початковий план було зруйновано, Путін почав шукати нові причини для виправдання військових дій, наполягаючи на тому, що він не мав вибору, окрім як продовжувати спецоперацію будь-якими необхідними засобами. «Він говорить близьким до нього людям: «Виявляється, ми були зовсім не готові. В армії безладдя. Наша промисловість безладна. Але добре, що ми дізналися про це таким чином, а не тоді, коли (сили) НАТО вторглися б до нас», — додає колишній урядовець.

Минулий рік не був першим випадком, коли Путін приховував плани проведення силової операції від близьких радників. Коли Росія приєднала Крим у 2014 році, він також не поінформував свою власну раду безпеки — натомість одного разу розігрував взяття півострова зі своїм міністром оборони Сергієм Шойгу та трьома високопоставленими співробітниками служби безпеки усю ніч до 7 ранку. За словами колишнього високопоставленого російського чиновника та колишнього високопосадовця США, спочатку радники переконували Путіна не вводити війська до Криму. Путін сказав: Це історичний момент. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, можете йти», – згадує колишній російський чиновник.

Путін все більше зациклювався на Україні, оскільки його стосунки з енергійним молодим президентом Володимиром Зеленським зіпсувалися. Одним із перших кроків Зеленського було обмеження впливу Віктора Медведчука, близького друга Путіна, який очолював найбільшу опозиційну партію у парламенті. У той час як екс-президент Петро Порошенко використав Медведчука як важливий посередник з Москвою, команда Зеленського шукала інших посередників. Коли Путін почав розробляти плани можливої спецоперації, Медведчук наполягав, що українці зустрінуть російські війська з розкритими обіймами.

В одній із частин плану (спецоперації) брав участь Віктор Янукович, колишній президент, який перебуває у вигнанні в Росії з того часу, як утік від революції 2014 року. Він мав виступити з відеозверненням, у якому визнав би Медведчука легітимним і призначив його правити Україною за підтримки Росії. Це бачення різко розходилося з політичними реаліями в Україні, де проросійська меншість, яку представляв Медведчук, значно переменшувала чисельність тих, хто зневажав його через зв’язок з Москвою. Але це виявилося спокусливим для Путіна. Однак його (Януковича) оцінку підтримали Федеральна служба безпеки, яка запевнила Путіна в тому, що перемога неминуча. Незгодні голоси у Службі зовнішньої розвідки Генеральному штабі намагалися викликати сумніви. Але, як і у 2014 році, Путін відхилив їх, наполягаючи на тому, що він краще поінформований.