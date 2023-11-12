FT: Тіньова мережа з контрабанди європейських мікрочіпів у Росію

Розкрито таємну операцію з контрабанди в Росію європейських мікрочіпів, що мають найважливіше значення для оборонних технологій, в обхід європейського експортного контролю.

Як пише The Financial Times, Марк Роккі, колишній генеральний директор французької компанії Ommic, що виробляє мікрочіпи, був глибоко залучений до цієї операції, допомагаючи російському агенту Максиму Єрмакову в контрабанді мікросхем, необхідних для російських оборонних програм, включаючи системи радіоелектронної боротьби.

Незважаючи на усвідомлення незаконності операції, Роккі продовжував займатися цим бізнесом, щоб зберегти фінансову життєздатність Ommic.

У операціях Ommic з «Істоком», російською державною технологічною компанією, використовувалися складні мережі та підставні фірми для маскування кінцевих покупців та обходу експортного контролю.

Західні уряди постійно стикаються з проблемами боротьби з подібними контрабандними операціями, а також постійне використання цих мереж Росією для придбання іноземних технологій у зв’язку з відставанням її власного виробничого потенціалу. Російська стратегія часто включала створення підставних компаній і використання глобальних торгових маршрутів для переміщення технологій обмеженого доступу.

Незважаючи на нещодавні санкції, такі мережі залишаються активними та адаптивними, знаходячи нові способи продовження своєї діяльності, яка має вирішальне значення для російської оборонної промисловості, особливо в умовах посилення контролю за нею після початку конфлікту з Україною.

“Цей випадок проливає світло на боротьбу, що триває, між західними заходами експортного контролю та зусиллями російської розвідки з придбання секретних технологій”, – вказує британська газета.