FT: Росія посилила наступ на сході України, частина її сил увійшла до Покровська

Російські війська активізували наступальні дії на сході України, і частина підрозділів увійшла до Покровська. Про це пише Financial Times з посиланням на військові джерела.

Генштаб Збройних сил України підтвердив, що близько 200 російських військових перебувають у межах міста, де тривають запеклі бої. Водночас чутки про повне оточення українських сил були спростовані. Президент Володимир Зеленський назвав заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про «повне оточення» 5,5 тисяч українських військових «абсолютною брехнею», але визнав «важку ситуацію» в Покровську.

За словами Зеленського, бої точаться на підступах до міста, а також усередині, де діють диверсійні групи противника.

Аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець зазначив, що наразі підстав говорити про оточення українських підрозділів у Покровську немає, але загроза залишається реальною.

За даними українського моніторингового проєкту DeepState, українські сили повернули під контроль три населені пункти на північ від Покровська, втрачені після раптового російського наступу на початку серпня.

Російська армія продовжує наступати також у напрямку Лимана та Костянтинівки, намагаючись розширити контроль над частиною Донецької області, яку Володимир Путін вимагає «передати» Росії як умову припинення вогню.

У самому Покровську ситуація залишається критичною. За повідомленнями українських військових, російська піхота постійно намагається флангово атакувати позиції, активно використовуючи артилерію та безпілотники, що ускладнює евакуацію поранених.

На тлі боїв у Покровську російські війська також просунулися в районі Куп’янська на Харківщині та на заході Дніпропетровської області. Український Генштаб повідомляє про різке зростання кількості механізованих атак противника.

Попри локальні просування, ціна таких наступів залишається високою. За оцінками британської розвідки, з початку вторгнення Росія втратила до мільйона військових убитими й пораненими, з них близько 250 тисяч — загиблі.