FT: Російські державні банки відкривають філії на сході України

Росія зміцнює свої позиції на нещодавно зайнятих територіях України, відкриваючи філії своїх найбільших державних банків у таких містах, як Маріуполь, пише The Financial Times.

Кремль заохочує компанії входити в українські регіони, захоплені силою під час початку військового конфлікту в 2022 році. Хоча багато брендів, як і раніше, уникають цих регіонів, побоюючись західних санкцій і ризиків ведення бізнесу в зоні бойових дій, два найбільші російські державні кредитори, Сбербанк і ВТБ, прислухалися до цього заклику.

Сбербанк, який потрапив під західні санкції 2022 року, відкрив 130 банкоматів і 48 точок у «нових регіонах», які Москва називає східною і південною Україною, включно з повноформатними відділеннями. «Сбербанк уже обслуговує близько 70 000 осіб і планує розширювати свій бізнес там», – повідомляється в заяві.

Цього року президент Володимир Путін заявив державним компаніям, що їм «нема чого боятися» відкривати магазини в нових регіонах. «Вам потрібно з великим ентузіазмом вирушати на ці території і починати там працювати», – сказав Путін керівникам російського фінансового сектора. «Усе, чого ви боялися, – санкції – вже сталося. Так чого ж боятися?», – додав він.

Москва заявила, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області України є конституційною частиною РФ. Вона не повністю контролює всі землі, на які претендує, і продовжує намагатися силою захопити ще більше регіонів, які міжнародно визнані за Україною.

Серед нових відділень Сбербанку – півдюжини «мобільних офісів» у Маріуполі. ВТБ, який також перебуває під санкціями з 2022 року, оголосив, що почне обслуговувати клієнтів у стаціонарних офісах у Маріуполі до кінця року. У липні главу банку Андрія Костіна сфотографували, як він перерізає стрічку в першому відділенні в Луганську.

«Це не просто нове відділення. Це ще один важливий етап процесу інтеграції регіону в економіку країни», – цитує Костіна державне інформаційне агентство ТАСС.

Донедавна великі російські рітейлери, банки та інші компанії побоювалися відкрито працювати в таких регіонах, як Кримський півострів, Донецька і Луганська області.

Раніше банківські послуги на півострові надавали кредитори, спеціально розгорнуті для виконання завдань, які можуть спричинити західні санкції. Це наприклад Промсвязьбанк, який працює на оборонну промисловість. Промсвязьбанк також першим вийшов на нові зайняті території і зараз налічує майже 400 відділень у Донецькій та Луганській областях.

На нових територіях починають з’являтися й інші споживчі підприємства, проте більшість російських торговельних мереж і брендів з відомим ім’ям все ще побоюються виходити на ринок. Компанії, які відкрито працюють на нових територіях, ризикують потрапити під західні санкції.

Після того як у березні міністр торгівлі та промисловості Денис Мантуров оголосив про початок роботи російських онлайн-майданчиків у зайнятих районах, а т.в.о. глави Донецької області Денис Пушилін назвав ці майданчики, Ozon і Wildberries, найкращими російськими аналогами Amazon, обидві компанії швидко виступили зі спростуваннями, посилаючись на відсутність логістичних і транспортних потужностей компанії.

Замість цього жителі нових регіонів вдаються до послуг неофіційної кур’єрської служби, замовляючи товари за адресами на півдні Росії. Звідки місцеві підприємці потім доставляють посилки в нові регіони. Торгівля координується через соціальний додаток Telegram, а замовники платять за доставку близько 15 відсотків націнки.

Але цього літа Промсвязьбанк запустив власний торговий майданчик PSB Market, що працює тільки в нових регіонах. Там продаються західні товари, як-от iPhone, кросівки Adidas і електричні зубні щітки Oral-B, але платформа виглядає незграбною і грубо зробленою, порівняно з більш зручними Ozon і Wildberries. Ціни теж помітно вищі, особливо на споживчу техніку.

Відкриття філій на нових територіях слугує для російських брендів способом продемонструвати свої патріотичні якості. Мережа ресторанів Black Star Burger, співвласником якої є прокремлівський репер Тіматі, у червні заявила, що відкриє заклади в Маріуполі та Херсонській області.

За даними російської податкової служби, у 2023 році в «нових регіонах» було зареєстровано понад 2 500 компаній. Передбачається, що це будуть як новостворені підприємства, так і перереєстровані або експропрійовані.

Багато українців, які втекли з регіону, пізніше виявили, що їхні магазини передано в інші руки, новим місцевим власникам або прибулим з Росії.

З 2023 року найбільш помітним постачальником продуктів харчування на нових територіях є мережа «Перший республіканський супермаркет». Наразі вона управляє більш ніж 70 магазинами по всій Донецькій області.

Раніше мережа належала українському ритейлеру «АТБ-Маркет». Тепер у російському корпоративному реєстрі мережа значиться за Наталією Захарченко, вдовою Олександра Захарченка. Захарченко – колишній обраний Кремлем лідер Донецької народної республіки, який загинув унаслідок вибуху 2018 року.

Українські слідчі, які спостерігають за розвитком подій на окупованих територіях, кажуть, що сектор роздрібної торгівлі та бізнес у регіоні загалом усе ще дуже схожий на економічний дикий захід 1990-х років у пострадянських країнах.

«Усе дуже хаотично», – сказав журналіст-розслідувач із Херсонської області Олег Батурин виданню “Крим Реалії”. «Окупаційні сили повернули все на рівень 35-річної давності».