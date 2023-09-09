Політика

FT: Диктатор готовий укласти з Путіним угоду про зброю

9 Вересня 2023 09:56
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росія, кндр

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин найближчими днями вирушить до Росії, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. Тема, що обговорюється – продаж боєприпасів Москві. Успішний результат практично гарантовано. Але знак питання висить над китайською точкою зору на зближення Росії та Північної Кореї.

Про це пише The Financial Times.

Хоча Пекін підтримує тісні дипломатичні відносини з Москвою та Пхеньяном, його дипломати приватно висловлюють сумніви щодо курсу, яким йдуть обидві країни. Вони також зазначають, що одним із пріоритетних завдань Пекіна є відновлення відносин з європейськими державами та недопущення подальшого погіршення зв’язків із США.

“На відміну від Росії, Китай не хоче погіршення відносин зі США, тому він неохоче йде на розширення військової співпраці з Північною Кореєю”, – говорить Чон Сон Чанг з південнокорейського Інституту Седжон.

Кім добре знайомий із хиткіми пісками дипломатичної відданості. Напередодні саміту 2019 року Трамп назвав його у Twitter «маленьким хлопчиком-ракетою». Це прізвисько не сподобалося Кіму. Однак пізніше Трамп змінив свою точку зору, назвавши Кіма «гідним переговорником».

Кім не може мати ілюзій з приводу того, що нинішні затишні обійми Кремля з його «королівством пустельників» є чимось більшим, ніж просто угодою. Йдеться про придбання зброї, яка викликає повагу у небезпечному сусідстві.


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