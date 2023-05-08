Економіка

FT: Брюссель планує ввести санкції проти китайських компаній, які допомагають російській військовій машині

8 Травня 2023 08:15
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санкції

У Євросоюзі розглядається пропозиція щодо запровадження санкції щодо китайських компаній, які продають Росії обладнання, яке може бути використане військово-промисловим комплексом Росії, повідомила Financial Times.

До нового, 11-го пакету антиросійських санкцій, який посли країн ЄС мають намір обговорити 10 травня, включено сім китайських компаній, які займаються напівпровідниками, мікрочіпами та іншою електронною продукцією.

Як пише Financial Times, яка мала можливість ознайомитися з підготовленим Єврокомісією проектом списку санкцій, включені дві компанії материкового Китаю – 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, а також п’ять гонконгських компаній, включаючи Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Indus. Alpha Trading Investments.

Крім китайських компаній з тих самих підстав планується запровадити санкції проти компаній у Вірменії, ОАЕ та Сирії.


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