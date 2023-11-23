Суспільство

ФСБ заявила, що затримали українця, який планував підірвати високопоставленого командира РФ

23 Листопада 2023 09:32
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фсб, україна

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримала громадянина України, який вів підготовку вбивства високопоставленого російського офіцера у Воронежі.

Про це повідомляє УП.

У ФСБ заявили, що у Воронежі затримали “агента спецслужб України”, який готував теракт щодо високопоставленого військового РФ.

За твердженням російської спецслужби, для конспірації “український агент” використовував “велосипед і одяг одного із сервісів доставки продуктів харчування”.

Як повідомляється, у затриманого вилучили вибуховий пристрій масою понад 1 кг, електродетонатори, підроблений російський паспорт.

“Затриманий український агент дав свідчення, розповів, що його закинули на територію Росії рік тому – у листопаді 2022 року. Убивство високопоставленого командира, за його словами, планувалося “з метою помсти” і для залякування”, – цитує “РИА Новости” ФСБ. 

Також опубліковано відео затримання і надання свідчень.


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