ФСБ визнало справжнім аудіозапис з розмовою Пригожина та Ахмедова

ФСБ визнала справжній аудіозапис із голосами Йосипа Пригожина та Фархада Ахмедова, які критикують російську владу та війну, і збирається «вжити заходів» — про це з посиланням на джерело у спецслужбі пишуть «Важливі історії». У цей час сам Пригожин постарався порозумітися вдруге: він сказав «Фонтанці», що «якісь реальні моменти» у розмові є, але він його не пам’ятає.

Напередодні був опублікований аудіозапис розмови двох чоловіків, чиї голоси схожі на голоси продюсера Йосипа Пригожина та бізнесмена Фархада Ахмедова, члена списку Forbes та екс-сенатора. В півгодинній розмові співрозмовники останніми словами лаяться на Путіна і побудовану ним систему, висловлюють абсолютне неприйняття війни та покладають відповідальність за неї на Путіна, з жахом обговорюють майбутнє Росії та повністю усвідомлюють катастрофу.

При цьому і Пригожин, і Ахмедов публічно підтримують дії Кремля і включені до різних списків санкцій.

Йосип Пригожин уже записав відео, в якому назвав запис фейком та запевнив, що його позиція інша. Але, як зазначають експерти, аудіозапис виглядає загалом переконливо.

По-перше, у розмові з’являється багато деталей, які дуже складно придумати і підробити, і сама структура розмови правдоподібна, не виглядає вигаданою.

По-друге, голос та манера спілкування Пригожина збігаються з оригіналом. По-третє, Йосип Пригожин та Фархад Ахмедов виглядають досить дивними об’єктами для можливої провокації, і якби була технічна та творча можливість реалізувати підробку такого рівня, ефективніше було б випустити фейк із розмовою умовних Патрушева та Шойгу. І тут неочевидність фігур змушує думати, що запис справжній.

“Можна сказати, що ми вперше почули, що насправді думають та відчувають представники російської еліти. Вони ненавидять Путіна, повністю усвідомлюють масштаб лиха і розуміють, що ніякого майбутнього з Путіним країна не має. При цьому вони злякані, не готові самі щось робити і, по суті, просто чекають, поки режим рухне”, – зазначають аналітики.