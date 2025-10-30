Французька поліція затримала нових підозрюваних у справі про крадіжку коштовностей з Лувру

Французька поліція затримала ще п’ятьох підозрюваних у справі про зухвале пограбування галереї Аполлона в Луврі, під час якого були викрадені коштовності на суму близько 102 мільйони доларів. Про це повідомила прокурор Парижа Лора Бекко, передає Reuters.

За її словами, затримання відбулися ввечері 29 жовтня під час одночасних рейдів у різних районах французької столиці. Одного із підозрюваних вдалося ідентифікувати завдяки слідам ДНК, залишеним на місці злочину.

Раніше були затримані ще двоє чоловіків, які частково визнали свою причетність до пограбування. Один з них намагався залишити Францію й був затриманий в аеропорту. Після цього, зазначила прокурор, правоохоронці прискорили проведення операцій із затримання інших підозрюваних.

Реклама

Реклама

Коштовності поки що не знайдені, однак слідство сподівається, що нові затримані допоможуть встановити їх місцеперебування та відтворити послідовність дій організаторів і виконавців.

Пограбування, яке здійснили четверо осіб, викликало широку суспільну реакцію у Франції, оскільки виявило прогалини у системі безпеки одного з найвідоміших музеїв світу. Слідство не виключає, що за злочином може стояти ширша мережа, включно з можливим організатором, який міг замовити крадіжку.