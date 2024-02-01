Foreign Affairs: Навіщо НАТО потрібна Україна?

Початок повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року і подальший мужній опір українського народу, схоже, стали переломним моментом для трансатлантичного альянсу, підкресливши його цінність і висвітливши значення України для Європи. НАТО мобілізувала війська на свій східний фланг, Європа і США запропонували Києву безпрецедентну допомогу, а європейці прийняли мільйони українських біженців.

Але через два роки шок від російської агресії і захоплення бойовим духом України, схоже, минули, йдеться в матеріалі Foreign Affairs.

Саміт НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року став прикладом зміни настроїв. Учасники зустрічі справедливо відзначили історичний вступ Фінляндії, але при цьому оголили глибокі розбіжності між союзниками по НАТО з питання про те, чи приймати Україну.

НАТО не повинна повторити цю помилку у 2024 році. Відсутність чіткого плану вступу України до НАТО додала Путіну більше впевненості в тому, що він зможе перетиснути Захід і перемогти Україну у війні на виснаження. Ба більше, відсутність рішучості щодо членства в НАТО посилає хибні сигнали щодо впевненості Заходу в здатності України перемогти, що змушує політиків стриманіше ставитися до затвердження великих пакетів військової допомоги.

Постановка України на шлях вступу до НАТО – не символічне питання. Це головна надія країни на запобігання російській агресії в довгостроковій перспективі.

Це також найкращий спосіб зміцнити потенціал стримування НАТО і його цінність як альянсу. Деякі аналітики можуть побоюватися, що положення 5 статті альянсу вимагатиме від Вашингтона і його союзників прямого вступу у військовий конфлікт. Однак стаття 5 не зобов’язує альянс автоматично починати бойові дії. Радше вона передбачає, що альянс визначає “дії, які він вважатиме необхідними”, що може включати або не включати введення військ.

Путін уже давно вважає військовий конфлікт з Україною війною проти НАТО і Заходу. Тому незалежно від того, подобається це західним союзникам України чи ні, світ, включно з Китаєм, сприйме підпорядкування України Москві як поразку НАТО з глибокими глобальними наслідками для світового лідерства США та міжнародної безпеки. Цього літа НАТО має виправити ситуацію і заявити, що єдиний можливий шлях до міцного миру в Європі починається з постановки України на чіткий шлях до членства.

Противники вступу України до НАТО вважають, що членство Києва тільки погіршить становище, в якому зараз опинилися Європа і весь Захід. Вони стверджують, що Росія не становить серйозної загрози для наявних членів НАТО, але додавання України до альянсу збільшить ризик прямої війни між НАТО і Росією.

Ці аргументи помилкові. Поки Україна перебуває у стані війни, вона точно не вступить до НАТО. І критики українського вступу мають рацію в тому, що НАТО необхідно подумати про те, як вона виконуватиме статтю 5, якщо умови дозволять Україні вступити до альянсу. Під дію статті 5 підпадає тільки та територія, яку Україна утримує після закінчення військового конфлікту. НАТО доведеться посилити свою присутність на східному фланзі та розмістити війська в Україні, щоб стримати подальші атаки Росії.

НАТО розуміє, наскільки згубною для довгострокової безпеки Європи буде перемога Росії. Вона стане демонстрацією провалу західного стримування і значно збільшить імовірність того, що військовий конфлікт вийде за межі України. Російський імперіалізм сьогодні є найбільшою загрозою для європейської безпеки.

Членство в НАТО – єдиний довгостроковий засіб, який Київ має у своєму розпорядженні для стримування майбутніх російських атак. Україна нещодавно уклала важливі двосторонні угоди про безпеку з Канадою, Великою Британією та іншими країнами, але цього буде недостатньо. Побоювання з приводу того, що членство України в НАТО спричинить нестабільність, мають зворотний бік – невключення України в НАТО збереже російську загрозу для України та Європи на невизначений час.

НАТО не обов’язково одразу ж надсилати Україні офіційне запрошення. Вона може оголосити, що починає переговори про вступ, а запрошення надійде в майбутньому, як це зробив Європейський союз щодо членства України. З точки зору готовності, Україна вже має найбільш боєздатну армію в Європі, яка стане активом, а не тягарем для альянсу. Якщо на майбутньому саміті НАТО не буде вжито конкретних заходів, які демонструють, що майбутнє України – в альянсі, ситуація в Україні, найімовірніше, і далі погіршуватиметься на користь Москви, що матиме серйозні негативні наслідки для Європи і США.