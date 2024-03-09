Foreign Affairs: Час для України спливає

Військова експертка Дара Массікот з Фонду Карнегі дослідила поточну ситуацію на фронті в Україні і спрогнозувала ймовірність поганого розвитку подій для ЗСУ.

Збройні сили України критично потребують невідкладну допомогу Заходу, щоб запобігти поганому розвитку подій на фронті проти добре забезпеченої снарядами Росії.

Про це військова експертка Дара Массікот заявила в інтерв’ю Foreign Affairs.

За її словами, у ЗСУ закінчується час для отримання необхідної кількості боєприпасів та військової техніки. Водночас Росія максимально мобілізувала свою економіку, витрачає запаси старої техніки та налагоджує постачання снарядів.

Массікот наголосила, що Росія не є ослабленою, як часто кажуть на Заході. Вона все ще залишається небезпечною і складається з мобілізованих з різним рівнем підготовки. Про це свідчать наступальні дії, які почались наприкінці зими 2024 року і, за прогнозом експертки, затягнуться до цього літа.

“Без збільшення військової допомоги Заходу та серйозних змін у стратегії Києва становище України на полі бою продовжуватиме погіршуватися, доки не досягне переломної точки, можливо, до цього літа”, – вважає експертка.

Дара Массікот переконана, що у Росії достатньо людських ресурсів та силових заходів, щоб вести тривалу війну. Натомість Україна має нестачу солдат, яку не може поповнити. Массікот також спрогнозувала, де можуть далі активізуватись росіяни, якщо західні союзники не нададуть потрібний обсяг допомоги.

На її думку, окупаційна армія може просунутись до Покровська у Донецькій області, загрожуватиме Краматорську та Слов’янську. Також можуть посилитись тиск у Запорізькій області та бої в районі Оріхова. Там рівнинна місцевість, що може полегшити бої для ворога.

У нинішньої динаміки бойових дій немає єдиної причини. Їх кілька і, здебільшого, вони кореняться в рішеннях, ухвалених після осені 2022 року:

Коли Росія мобілізувала свою військову економіку, Захід цього не зробив, а Україна не змогла.

Коли Росія побудувала мережу оборонних укріплень завдовжки в сотні миль і глибиною в кілька шарів, Україна цього не зробила.

Росія отримала понад мільйон (за деякими оцінками, три мільйони) артилерійських снарядів і тисячі безпілотників від своїх партнерів, включно з Іраном і Північною Кореєю. Захід не міг зрівнятися з нею, оскільки вже досяг дна резервуара з подібними ресурсами.

Москва доклала чимало зусиль для відновлення особового складу та поповнення сил, тоді як Києву ще належить провести мобілізацію.

За нинішнього курсу, коли потреби України в боєприпасах і живій силі не задовольняються, українські частини, найімовірніше, вийдуть з ладу, що зробить російський прорив цілком імовірним. Але зараз не час впадати у відчай, а час для термінових дій. У російських військ є вразливі місця, які можна використати, і переваги, які можна з часом звести нанівець, але тільки якщо Україна отримає те, що їй потрібно зараз.

“Довгострокова слабкість російської армії не матиме значення, якщо Україну не підтримають цього року. Якщо Захід, зокрема США, не хоче, щоб лінія фронту в Україні продовжувала вигинатися або ламатися, він має терміново схвалити допомогу. І якщо Київ хоче продовжити свої зусилля, йому доведеться зробити важкий вибір щодо того, як створити більше робочої сили. Час збігає”, – резюмувала експертка свій тривожний прогноз.