ФК “Металіст 1925” знайшов нового інвестора

Український бізнесмен, засновник і головний виконавчий директор (CEO) криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов став новим інвестором футбольного клубу “Металіст 1925”.

Про це йдеться в офіційній заяві клубу.

Перед цим стало відомо, що через фінансові труднощі харківський футбольний клуб опинився під загрозою закриття.

Так, 30 серпня голова наглядової ради клубу Костянтин Валеулін та власник AES Group заявив, що AES Group “вимушена оголосити про припинення фінансування клубу”.

“Третій ракетний удар наприкінці липня 2023 року по портовій інфраструктурі Одеської області став нокаутом для “АES Group”. Ми позбулися практично всіх активів на території України. Повітряна атака, яка мала місце вночі 10 серпня, нанесла останній нищівний удар. Нажаль, така суть війни, така її ціна, такі її наслідки”, – заявив Валеулін.

Він додав, що у клубі готові до пропозицій – від тимчасової співпраці до передачі корпоративних прав клубу.