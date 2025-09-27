Фінська поліція розслідує інцидент з дроном над ГЕС, а у Вільнюсі аеропорт на 10 хвилин зупиняв рейси через БПЛА

Над гідроелектростанцією Валаяскоскі в Рованіємі невідомий запустив дрон, попри запроваджену з серпня заборону польотів над енергооб’єктами. Поліція Лапландії підтвердила інцидент виданню Yle, але деталей не розкриває через слідчі дії. У Вільнюсі того ж дня роботу аеропорту тимчасово призупиняли після повідомлення про безпілотник — затримано два рейси.

За даними Yle, перехожий помітив дрон над територією ГЕС і звернувся до правоохоронців. Керівник служби з надзвичайних ситуацій станції Юха Кютёлахті повідомив журналістам, що на електростанціях ведеться відеоспостереження, однак оператора дрона зафіксувати не вдалося.

Як пише Delfi з посиланням на представника «Литовських аеропортів» Тадаса Васіляускаса, у Вільнюсі о 12:30 за місцевим часом надійшла інформація про помічений літальний апарат, схожий на DJI Mavic. Зльоти й посадки призупинили приблизно на 10 хвилин, що зачепило рейси Finnair із Гельсінкі та Wizz Air із Лондона. З 12:40 роботу аеропорту відновили у звичному режимі. Подібні інциденти у Вільнюсі фіксували 25 вересня та наприкінці серпня; цього тижня тимчасові перебої через повідомлення про цивільні дрони також траплялися в Данії та Норвегії.

