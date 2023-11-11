Суспільство

Фінляндія перестала пропускати в країну росіян на велосипедах

11 Листопада 2023 20:52
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санкції, росія

Фінські прикордонники перестали пускати в країну росіян на велосипедах, повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, заборона почала діяти 9 листопада.

“Заборонено з 9 листопада по всьому округу південно-східної Фінляндії”, – відповів фінський прикордонник на питання РІА “Новости” про можливість в’їзду з Росії на велосипеді. З чим пов’язана заборона та на які пропускні пункти поширюється, співрозмовник агентства не відповів.

У той же час “Фонтанка” з посиланням на очевидців пише, що росіян на велосипедах перестали пускати через КПП Іматра, Нуйамаа та Ваалімаа.

«Отримати письмове підтвердження ніде не вдається, але велосипедистів розвертають. Телефонували фінським прикордонникам – вони підтвердили. Мене особисто сьогодні розгорнули», – розповів газеті один із читачів.

“Фонтанка” також зазначила, що на сайті прикордонної служби Фінляндії інформації про нову заборону немає. Газета припускає, що велосипеди могли потрапити під заборону разом з автомобілями з російськими номерами, в’їзд для яких влада Фінляндії закрила в середині вересня.


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