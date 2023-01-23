Експерти назвали ключові тренди, які визначатимуть розвиток української гемблінг-індустрії у 2023 році

Упродовж двох років легальні оператори грального ринку в Україні конкретними справами демонстрували, що рішення про зняття мораторію на азартні розваги правильне.
Від видачі ліцензій держбюджет отримав декілька мільярдів гривень. За запитом гемблінг-бізнесу прискорився розвиток IT-сектору та інших галузей економіки. З’явилися нові робочі місця. У 2022 році більш ніж пів мільярда гривень гемблінг-компанії витратили на допомогу армії та реалізацію благодійних проєктів. І продовжують вкладати кошти в підвищення обороноздатності країни.
Попри труднощі та невирішені проблеми легальний гральний бізнес не втрачає оптимізму.
Експерти проаналізували ситуацію на ринку та назвали ключові тенденції, які будуть визначати його розвиток.
- Виразна проукраїнська позиція
З кінця лютого українські гемблінг-компанії активно допомагають армії, нацгвардії, територіальній обороні, людям, які постраждали від збройної агресії. Одні закуповують дрони, амуніцію, засоби зв’язку, автомобілі, продуктові набори, одяг, інші — перераховують мільйони гривень у благодійні фонди. Серед них і ліцензовані в Україні онлайн-казино Cosmolot, Slots City, Favbet, SlotoKing, Vbet. Саме вони, до речі, очолюють рейтинг кращих гральних закладів, розміщений на https://ua1.com.ua.
Крім допомоги, оператори, скажімо, PokerMatch, відмовилися вести бізнес в Росії. А онлайн-казино Cosmolot (детальніше про нього можна прочитати на https://ua1.com.ua/casino/cosmolot) першим “прибрало” зі свого сайту російську мову.
Бізнес-патріотизм, який демонструють оператори українського грального ринку, на думку експертів, у 2023 буде посилюватися.
- Впровадження Open Banking та використання криптовалюти
Система відкритого банкінгу дає можливість компаніям створювати нові сервіси та фінтех-продукти, а клієнтам — мати всю свою фінансову інформацію в одному додатку та повноцінно керувати нею. Фінансові можливості грального бізнесу розширює й легалізація криптовалюти. Цифрові монети використовуються для ставок, виведення виграшів. Криптовалютні транзакції мають декілька переваг:
- високий рівень анонімності;
- швидкість розрахунків;
- відсутність комісій.
Використання криптовалюти сприяє децентралізації фінансових операцій у різних галузях економіки.
- Просування принципів Responsible Gambling
Відповідальна гра — основа легалізації гемблінгу, запорука позитивного іміджу грального ринку. Тому оператори зацікавлені в дотриманні принципів відповідального ставлення до азартних розваг, а саме:
- захист гравця та його персональних даних;
- недопущення до гри осіб, яким не виповнився 21 рік та схильних до лудоманії;
- акцентування на ідеї про казино як місце відпочинку, а не заробітку.
- Інвестиційна привабливість
Українська гральна індустрія тісно пов’язана зі світовим ринком гемблінгу. Бізнес розвиває платіжні технології, удосконалює способи верифікації користувачів, зокрема, з використанням застосунку Дія, впроваджує інструменти Big Data. Якщо законодавча база стане більш унормованою та прозорою, очікувані іноземні інвестиції перетворяться на реальні.