Експерти назвали ключові тренди, які визначатимуть розвиток української гемблінг-індустрії у 2023 році

Упродовж двох років легальні оператори грального ринку в Україні конкретними справами демонстрували, що рішення про зняття мораторію на азартні розваги правильне.

Від видачі ліцензій держбюджет отримав декілька мільярдів гривень. За запитом гемблінг-бізнесу прискорився розвиток IT-сектору та інших галузей економіки. З’явилися нові робочі місця. У 2022 році більш ніж пів мільярда гривень гемблінг-компанії витратили на допомогу армії та реалізацію благодійних проєктів. І продовжують вкладати кошти в підвищення обороноздатності країни.

Попри труднощі та невирішені проблеми легальний гральний бізнес не втрачає оптимізму.

Експерти проаналізували ситуацію на ринку та назвали ключові тенденції, які будуть визначати його розвиток.

Виразна проукраїнська позиція

З кінця лютого українські гемблінг-компанії активно допомагають армії, нацгвардії, територіальній обороні, людям, які постраждали від збройної агресії. Одні закуповують дрони, амуніцію, засоби зв’язку, автомобілі, продуктові набори, одяг, інші — перераховують мільйони гривень у благодійні фонди. Серед них і ліцензовані в Україні онлайн-казино Cosmolot, Slots City, Favbet, SlotoKing, Vbet. Саме вони, до речі, очолюють рейтинг кращих гральних закладів, розміщений на https://ua1.com.ua.

Крім допомоги, оператори, скажімо, PokerMatch, відмовилися вести бізнес в Росії. А онлайн-казино Cosmolot (детальніше про нього можна прочитати на https://ua1.com.ua/casino/cosmolot) першим “прибрало” зі свого сайту російську мову.

Бізнес-патріотизм, який демонструють оператори українського грального ринку, на думку експертів, у 2023 буде посилюватися.

Впровадження Open Banking та використання криптовалюти

Система відкритого банкінгу дає можливість компаніям створювати нові сервіси та фінтех-продукти, а клієнтам — мати всю свою фінансову інформацію в одному додатку та повноцінно керувати нею. Фінансові можливості грального бізнесу розширює й легалізація криптовалюти. Цифрові монети використовуються для ставок, виведення виграшів. Криптовалютні транзакції мають декілька переваг:

високий рівень анонімності;

швидкість розрахунків;

відсутність комісій.

Використання криптовалюти сприяє децентралізації фінансових операцій у різних галузях економіки.

Просування принципів Responsible Gambling

Відповідальна гра — основа легалізації гемблінгу, запорука позитивного іміджу грального ринку. Тому оператори зацікавлені в дотриманні принципів відповідального ставлення до азартних розваг, а саме:

захист гравця та його персональних даних;

недопущення до гри осіб, яким не виповнився 21 рік та схильних до лудоманії;

акцентування на ідеї про казино як місце відпочинку, а не заробітку.

Інвестиційна привабливість

Українська гральна індустрія тісно пов’язана зі світовим ринком гемблінгу. Бізнес розвиває платіжні технології, удосконалює способи верифікації користувачів, зокрема, з використанням застосунку Дія, впроваджує інструменти Big Data. Якщо законодавча база стане більш унормованою та прозорою, очікувані іноземні інвестиції перетворяться на реальні.